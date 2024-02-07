Единый диспетчерский центр скорой помощи создадут на Вологодчине

Единый диспетчерский центр создадут на базе вологодской станции скорой медицинской помощи. Об этом сообщил врио губернатора Георгий Филимонов в своем telegram-канале.

У сотрудников центра будем возможность отслеживать местоположение каждой бригады скорой помощи по системе ГЛОНАСС. На вызов будет отправляться ближайшая к пациенту бригаду. Такой алгоритм сократит время прибытия и повысит скорость реагирования не вызовы.

Георгий Филимонов отметил, что телефоны для связи со службой скорой помощи останутся прежними: 03 и 103.