Единый диспетчерский центр скорой помощи создадут на Вологодчине

[ Общество ]

Единый диспетчерский центр создадут на базе вологодской станции скорой медицинской помощи. Об этом сообщил врио губернатора Георгий Филимонов в своем telegram-канале.

У сотрудников центра будем возможность отслеживать местоположение каждой бригады скорой помощи по системе ГЛОНАСС. На вызов будет отправляться ближайшая к пациенту бригаду. Такой алгоритм сократит время прибытия и повысит скорость реагирования не вызовы.

Георгий Филимонов отметил, что телефоны для связи со службой скорой помощи останутся прежними: 03 и 103.

Теги:
скорая помощь диспетчер врио губернатора
 

Последние новости

Уроженец Бабушкинского округа погиб в СВО
В Соколе представили корпоративные стандарты профессий
В Вологодской области дан старт кампании против продажи вейпов и сигарет молодежи
Прорыв теплотрассы на улице Ленинградской обещают устранить до 20.00
Единый диспетчерский центр скорой помощи создадут на Вологодчине
Вологодский спортсмен взял бронзу Всероссийских соревнований по метанию ножа
Дом Петра I в Вологде откроется летом после реставрации
В Череповце в торговый комплекс залетел ястреб
В Вологде прорвало теплотрассу на улице Ленинградской
Неосторожное обращение с огнем привело к очередному пожару в Вологде