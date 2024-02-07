Вологодский спортсмен взял бронзу Всероссийских соревнований по метанию ножа

[ Спорт ]

Вологодский спортсмен Роман Шустик завоевал бронзовую медаль Всероссийских соревнований по спортивному метанию ножа.
Турнир прошел в Москве со 2 по 4 февраля и был посвящен памяти мастера спорта РФ по вертолетному спорту, создателю и первому президенту Федерации спортивного метания ножа Москвы И. Н. Антиповой.

Всего в соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 20 регионов России, которые состязались в пяти возрастных категориях. Самым младшим спортсменам - 10-12 лет, самая старшая возрастная категория 18+.

Вологодскую область представляли три человека в возрастных категориях: мужчины 18+, женщины 18+ и юноши 16-17 лет.

По итогам соревнований среди юношей 16-17 лет на дистанции 5 метров вологжанин Роман Шустик занял третье место с результатом 445 баллов. Победу с новым рекордом России в 515 баллов одержал москвич Роман Бобков. На втором месте ещё один представитель столицы - Максим Карелин.

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