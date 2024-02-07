Дом Петра I в Вологде откроется летом после реставрации

Обновленный Дом-музей Петра I в Вологде распахнет свои двери для посетителей летом, сообщает пресс-служба врио губернатора. На данный момент реставрация здания завершена, и специалисты приступили к монтажу экспозиции.

«Наряду с экспонатами времен Петра I в музее установят мультимедийное оборудование, чтобы посетители могли полностью погрузиться в петровскую эпоху. Работы по организации выставки уже стартовали и будут завершены ко дню рождения Петра I – 9 июня. Тогда же запланировано открытие Петровского домика», – рассказали в пресс-службе врио Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Дом Петра I открылся в 1885 году и стал первым музеем в Вологодской области.

В 2023 году прошла масштабная реставрация здания, как изнутри, так и снаружи. Экспонаты Петровского домика на это время разместили в фондах Вологодского музея-заповедника.

Обновленное пространство расскажет о культуре рубежа XVII–XVIII веков, вкладе вологжан в создание регулярной армии и флота, а также откроет Вологду с новой стороны: как крупный торгово-ремесленный центр.