В Череповце в торговый комплекс залетел ястреб

[ Общество ]

Необычного посетителя обнаружили офисные сотрудники череповецкой компании. В одно из помещений торгового комплекса на улице Беляева залетел ястреб, сообщает портал cherinfo.

«Вызов поступил нам днем 6 февраля. Ястреб залетел в торговый комплекс на улице Беляева. Птица вела себя спокойно, люди не испугались. С такими случаями периодически сталкиваемся, действуем по уже отработанной схеме», — рассказал директор спасательной службы Дмитрий Санакоев.

Спасатели вернули ястреба в привычную среду обитания, выпустив в лесополосе. Помощь ветеринаров птице не потребовалась.

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