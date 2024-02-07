В Череповце в торговый комплекс залетел ястреб

Необычного посетителя обнаружили офисные сотрудники череповецкой компании. В одно из помещений торгового комплекса на улице Беляева залетел ястреб, сообщает портал cherinfo.

«Вызов поступил нам днем 6 февраля. Ястреб залетел в торговый комплекс на улице Беляева. Птица вела себя спокойно, люди не испугались. С такими случаями периодически сталкиваемся, действуем по уже отработанной схеме», — рассказал директор спасательной службы Дмитрий Санакоев.

Спасатели вернули ястреба в привычную среду обитания, выпустив в лесополосе. Помощь ветеринаров птице не потребовалась.