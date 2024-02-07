Неосторожное обращение с огнем привело к очередному пожару в Вологде

[ Происшествия ]

 

Вчера на улице Текстильщиков в доме №16 загорелся балкон на третьем этаже, сообщает МЧС по Вологодской области. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера около девяти часов вечера.

Пятеро жильцов самостоятельно эвакуировались из здания, как и 84-летняя пенсионерка, проживающая в квартире. Пожарные помогли ей спуститься на улицу и передали медикам. У женщины было диагностировано отравление угарным газом, и она была госпитализирована.

Ликвидировать пожар удалось на площади 8 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожной обращение с огнем. Виновников пока не удалось установить.

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Фото: МЧС по Вологодской области
 

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Неосторожное обращение с огнем привело к очередному пожару в Вологде