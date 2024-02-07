В Вологде прорвало теплотрассу на улице Ленинградской

В Вологде сегодня произошел большой прорыв теплотрассы на улице Ленинградской. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.
«Большой прорыв теплотрассы (500 мм) на Ленинградской. Сейчас идет переподключение потребителей», - сообщает telegram-канал Воропанова.
Из-за пара на улице не видно ни светофоров, ни встречных машин, ни пешеходов. Водителей просят быть внимательней на дороге.
Чуть позже Сергей Воропанов уточнил, что место аварии удалось локализовать.
«Место аварии локализовали, закольцевав систему. Парения нет, вода ушла в ливневую канализацию. На дорогах работает техника, чтобы убрать наледь. Без тепла один дом по Ленинградской, 150», - пояснил мэр Вологды.