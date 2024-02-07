В Вологде прорвало теплотрассу на улице Ленинградской

В Вологде сегодня произошел большой прорыв теплотрассы на улице Ленинградской. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Большой прорыв теплотрассы (500 мм) на Ленинградской. Сейчас идет переподключение потребителей», - сообщает telegram-канал Воропанова.

Из-за пара на улице не видно ни светофоров, ни встречных машин, ни пешеходов. Водителей просят быть внимательней на дороге.

Чуть позже Сергей Воропанов уточнил, что место аварии удалось локализовать.