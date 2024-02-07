В Череповце под видом массажного салона работал бордель

В Индустриальном районе Череповца в массажном салоне оказывали интимные услуги, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Полицейские задержали 38-летнего мужчину и 31-летнюю женщину, которые организовали незаконную деятельность, а также восемь женщин в возрасте от 20 до 46 лет, работавших администраторами салона. Кроме того, правоохранители выяснили, что 12 женщин оказывали услуги интимного характера. Из салона изъяли документы, средства связи, подтверждавшие преступную деятельность, а также предметы, используемые для оказания интимных услуг.

Организаторы сами подбирали персонал, распределяли роли, разработали перечень услуг и установили на них цены, а также систему штрафов. По желанию клиента сотрудницы могли оказывать дополнительные услуги, которые оплачивались отдельно. Прибыль делилась в зависимости от обязанностей: администратор получал 8%, мастер массажа – 35%, остаток доставался владельцам салона.

В отношении организаторов возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Восемь администраторов обвиняются в соучастии в организации проституцией. Всем грозит до 5 лет лишения свободы. Дело направлено в суд.

Девушки, оказывавшие услуги интимного характера, привлечены к административной ответственности.