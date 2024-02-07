Череповчанин женился на дэнс-звезде из Латинской Америки

Череповчанин Никита Рыбаков женился на участнице чемпионата Мира по сальсе, колумбийке Лесли. Недавно у пары появился сын, которого назвали Джейкоб Никитич.

Как пишет Telegram-канал Shot, история любви череповчанина и колумбийки началась два назад в Турции. Никита там находился в качестве жонглера цирка, а Лесли путешествовала с подругами-танцовщицами.

Первый раз они увиделись в маршрутке и, как признался Никита, «горячая красотка заглянула ему прямо в душу». Несмотря на то, что разговора из-за незнания языка у них не получилось, пара обменялась страничками в социальных сетях и через пару дней Никита написал понравившейся девушке «Beautiful lady». С этой фразы началось их знакомство.

В Турции Никита встречался с Лесли около полугода несмотря на то, что разговаривать на одном языке они не могли, поскольку испанского Никита не знал, так же, как и Лесли не владела ни русским, ни английским. Тем не менее, пара решила, все встреча – это их судьба.

«Когда латиноамериканка забеременела, пара на три месяца отправилась в Колумбию, чтобы познакомиться с новой родней. Но свадьбу все-же решили сыграть в России, поскольку Колумбия очень криминальная страна», - пишет тг-канал. В результате родные Лесли присутствовали на свадьбе только по видеосвязи.

Никита признался, что очень переживал, как Лесли сможет пройти акклиматизацию в холодном Череповце и тем будет заниматься в его городе. Однако молодая колумбийская супруга открыла в городе металлургов школу латиноамериканских танцев, где сама успешно преподает.

Правда, русский язык горячей латиноамериканке пока дается с трудом, поэтому Никита приступил к изучению испанского языка.