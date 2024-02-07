В новом учебном году в Вологде появятся 190 первых классов

В Вологде в новом учебном году в 40 школах будут открыты 190 первых классов. Уже 27 марта начнется прием документов.

«Из 190 первых классов 171 общеобразовательный и 19 с адаптированной программой обучения. У каждой школы определены свои дата и время для подачи заявлений от родителей будущих первоклассников. Документы можно отправить через портал госуслуг, почту России или принести лично в школу», - написал на своей странице в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов.

Больше всего первых классов – по 8 – будут открыты в Центре образования № 42 и в школе № 14. В школах №3, 26, 33, 37 и 41 появится по 7 первых классов. Всего же в Вологде впервые сядут за парты более 5 000 детей.

Заявления от родителей детей, проживающих на закрепленными за школами территориях, принимаются до конца июня.