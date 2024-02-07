В новом учебном году в Вологде появятся 190 первых классов

[ Общество ]

В Вологде в новом учебном году в 40 школах будут открыты 190 первых классов. Уже 27 марта начнется прием документов.

«Из 190 первых классов 171 общеобразовательный и 19 с адаптированной программой обучения. У каждой школы определены свои дата и время для подачи заявлений от родителей будущих первоклассников. Документы можно отправить через портал госуслуг, почту России или принести лично в школу», - написал на своей странице в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов.

Больше всего первых классов – по 8 – будут открыты в Центре образования № 42 и в школе № 14. В школах №3, 26, 33, 37 и 41 появится по 7 первых классов. Всего же в Вологде впервые сядут за парты более 5 000 детей.

Заявления от родителей детей, проживающих на закрепленными за школами территориях, принимаются до конца июня.

«Затем на места, оставшиеся свободными после основной комплектации, смогут подать заявления вологжане из других районов», - сообщает сегодня Вологда.рф.

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