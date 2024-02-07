Водитель автобуса устроил тройное ДТП в Череповце

[ Происшествия ]

Водитель автобуса ПАЗ устроил тройное ДТП на улице Городского Питомника. Происшествие случилось накануне около половины седьмого вечера. По предварительной версии городского отдела ГИБДД, мужчина не справился с управлением, в результате чего автобус вынесло на встречную полосу, где он врезался в грузовой МАЗ, минивэн Шевроле Резо и УАЗ.

В результате ДТП травмы получил водитель УАЗа, который был доставлен в Вологодскую областную клиническую больницу №2. Также травмы получили два пассажира «буханки», которые были осмотрены врачами на месте аварии.

В ГИБДД уточнили, что пострадавшие в ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.

ДТП

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