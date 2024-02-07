Правительство области публикует список кандидатов в члены Общественного совета при губернаторе

[ Общество ]

Правительство Вологодской области опубликовало список кандидатов в члены Общественного совета при губернаторе области. Утвержденный список уже активно обсуждается в вологодских Telegram-каналах.

Как пишет тг-канал «Вологодской канвой», «рьяно пытавшиеся приблизиться к власти ранее судимые и сидевшие граждане отбор не прошли».

Журналисты предполагают, что сработали «силовые фильтры» замгубернатора по внутренней политике Евгения Богомазова, который завершил службу в правоохранительных органах в должности начальника УМВД России по городу Вологда.

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