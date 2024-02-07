Череповецкая «Северсталь» третий раз переиграла минское «Динамо»

[ Спорт ]

Череповецкая «Северсталь» третий раз в сезоне обыграла минское «Динамо» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Череповчане в первом периоде повели 2:0. Благодаря индивидуальным действиям в атаке отличится смогли Кристан Ярош и Михаил Ильин. Хозяева ещё до первого перерыва отыграли одну шайбу. Воспользовавшись ошибкой игроков «Северстали» в своей зоне, гол забил Сергей Кузнецов.

Во второй трети матча «жёлто-черным» пришлось подолгу держать оборону в своей зоне. Но в середине матча сначала Никита Рожков и Давид Думбадзе на двоих соорудили контратаку, а спустя без малого две минуты Никита Рожков броском от синей линии сделал преимущество череповчан в три шайбы.

В третьем периоде «зубры» смогли отыграть один гол, но на окончательный результат эта шайба не повлияла. 4:2 - победа «Северстали».

«Получился интересный матч. Сегодня играли с сильной командой, которая борется за очки. Игра получилась обоюдоострой. Масса моментов - что с нашей стороны, что со стороны «Динамо Минск». Мы были в реализации успешнее. Поэтому победили», - сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Следующий матч череповчане проведут завтра против «Витязя». Подмосковная команда потеряла все шансы на выход в плей-офф, а, значит, может играть в свое удовольствие. «Северсталь» же закрепилась на 6 строчке на Западе, набрав 69 очков.

Теги:
хоккей «Северсталь»
 

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