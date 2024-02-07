Cтуденты МГТУ имени Баумана пройдут практику на предприятиях Сокола

[ Общество ]

Cтуденты МГТУ имени Баумана пройдут практику на предприятиях Сокола. На данный момент формируются группы практикантов для прохождения практики в Вологодской, Кировской, Иркутской областях, в Республике Карелия и Красноярском крае. На практике стажеры МГТУ смогут погрузиться в профессии лесной отрасли, познакомиться с технологиями создания бумаги, упаковки, фанеры, CLT-панелей, клееной конструкционной балки, бруса, пеллет, а также изучить работу современного оборудования и лесозаготовительной техники.

Ребята поработают сортировщиками и укладчиками материалов, деталей и изделий из древесины, транспортировщиками и даже операторами деревообработки после прохождения интенсивного курса обучения. За каждым учеником будет закреплен опытный наставник. В свободное от работы время для практикантов будет организована корпоративная и досуговая программа, включая промышленные экскурсии, культурные, туристические и спортивные мероприятия. 

«Поиск кандидатов, их сопровождение на старте профессии, трудоустройство и поддержка молодых специалистов - задача из списка приоритетных. В процессе практики мы сможем отобрать действительно заинтересованных кандидатов на работу. Сегодня как никогда важна консолидация всех заинтересованных сторон: учебных заведений, бизнеса, общественных институтов, родителей, самих детей (школьников, студентов и выпускников) – ведь перед ними стоит один из самых важных выборов в жизни – выбор своего будущего», - рассказала директор по развитию и поддержке персонала Segezha Group Ирина Иванова.

На сегодняшний день у предприятий Segezha Group есть потребность в молодых специалистах, получающих образование по направлениям: «Технологические машины и оборудование», «Инженер-технолог ЦБП», «Автоматизация технологических процессов», «Лесовосстановление и лесоинженерное дело», «Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств», «Инженер-электроник» и ряда других профессий ЛПК. 

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