Сроки ремонта фасада дома на Набережной VI Армии Вологды сдвинут на 12 лет

[ Общество ]

На личный прием к председателю Законодательного собрания Вологодской области Андрею Луценко обратилась вологжанка Валентина Козлова, проживающая в многоквартирном доме №197 на улице Набережной VI Армии. Зданию в этом году исполняется 60 лет. Вологжанка пожаловалась, что внешний вид дома оставляет желать лучшего, портит облик исторического центра города. Крыша и фасад за десятки лет сильно износились, поэтому требуется капитальный ремонт.

«Привести в порядок фасад нам обещают только в 2037 году. Здесь вместе со мной живет много пенсионеров, в том числе пожилых врачей и учителей, ветеранов труда. Мы просто не дождемся ремонта. Хотя мы регулярно платим взносы на капремонт», - рассказала Валентина Козлова.

По информации департамента строительства Вологодской области, установление необходимости переноса срока проведения капитального ремонта на более ранние периоды, относится к полномочиям комиссии по определению необходимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории города.

«Я общался с жителями, выезжал на дом, подтверждаю, что фасад и крыша находятся в неудовлетворительном состоянии. Работы по капитальному ремонту крыши дома уже перенесены с 2029-2031 годов на 2024-2026 годы в соответствии с областной программой капитального ремонта и сейчас идет процедура включения ремонта кровли в краткосрочный план капремонта. В связи с тем, что фасад тоже нужно обновлять, принято решение пересмотреть и сроки ремонта фасада», - прокомментировал заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации Вологды Константин Гольдберг.

Сейчас департаментом строительства Вологодской области формируется краткосрочный план реализации Областной программы капремонта многоквартирных домов на территории региона. В случае если Администрация города внесет изменение в постановление о капремонте этого дома на более ранний срок, то работы включат в краткосрочный план.

«Обращусь к мэру города Вологды Сергею Воропанову с просьбой рассмотреть возможность проведения ремонта крыши и фасада уже в 2025 году. Вопрос требует быстрого реагирования, дом находится в неудовлетворительном состоянии, а в нем живут много пенсионеров», - отметил Андрей Луценко.

Директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области Олег Волохов, тоже присутствующий на личном приеме, отметил, что Фонд готов выполнить необходимые работы, если дом будет включен в краткосрочный план капитального ремонта.

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