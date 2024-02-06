Выплату на приобретение жилья могут получить семьи с тройняшками

Вологодские семьи, в которых одновременно родились трое и более детей, будут получать выплату на приобретение жилья. Как уточнил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, средства будут выделяться из регионального бюджета.

«Поддержка со стороны государства необходима для многодетных семей. С 2024 года семьи, в которых одновременно родилось трое и более детей, могут получить выплату на приобретение жилья. Субсидии будут предоставлены за счет средств областного бюджета», - рассказал Георгий Филимонов.

Получить субсидию смогут женщины, которые постоянно проживают на территории Вологодской области. При этом субсидию можно использовать на приобретение квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке.

«Выплата предоставляется в размере, рассчитанном исходя из общей площади жилья -18 квадратных метров, количества детей, одновременно родившихся, а также расчетного показателя средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения», - уточнили в пресс-службе Георгия Филимонова.

Добавим, что с 2020 года в Вологодской области были зафиксированы лишь три случая появления на свет тройняшек.