Вологодский студент изобрел полезный для сердца сыр

Студент вологодской ГМХА Андрей Шумский разработал рецепт сыра, полезного для работы сердечно-сосудистой системы. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ГМХА. Полученный продукт обогащен калием и магнием, что относит его в категорию продуктов здорового питания.

Для изготовления продукта применяется техника вытягивания и разминания творожной массы в горячей воде. Это придает сыру волокнистую структуру и эластичность.

«Важно правильно провести созревание сырной массы до ее плавления, поэтому необходимо постоянно контролировать кислотность, иначе сыр не будет тянуться, и из него нельзя будет сформировать слоистую структуру», - рассказал Шумский.

«Содержание магния в продукте контролировалось методом комплексонометрического титрования. Эксперимент показал, что Андрею удалось создать новый вид сыра, обогащенный магнием и калием не менее чем на 15% от суточной нормы. Это позволило отнести его к продуктам здорового питания», - говорится в сообщении пресс-центра Вологодской ГМХА.

На способ производства вытяжного сычужного сыра Андрей Шумский уже получил патент Федеральной службы интеллектуальной собственности.