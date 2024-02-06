Youtube заблокировал вологодский новостной канал

[ Общество ]

Youtube без предупреждения заблокировал новостной канал ГТРК «Вологда». Запрет касается всех новостей и программ телерадиокомпании. Об этом сообщает сайт ГТРК «Вологда».

«Такое решение, по всей вероятности, связано с санкционной политикой страны-владельца этого сервиса. ГТРК «Вологда», в отличие от прозападных вещателей, активно поддерживала и поддерживает российскую государственную риторику, в том числе и в вопросах СВО», - сообщает телеканал.

Причем, блокировка сегодня коснулась не только вологодский телеканал, но и их коллег в ряде других российских регионах.

Руководство ГТРК «Вологда» заверило, что запрет не повлияет на выход новостей и публикации в Интернете. Все сюжеты, которые ранее были загружены на Youtube, будут перенесены на другой хостинг.   

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