В музее-заповеднике Кириллова реставрируют портреты Пушкина и Батюшкова

В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике началась подготовка к празднования 225-летнего юбилея Александра Сергеевича Пушкина. В честь этого события будет организован межмузейный проект «Философ резвый и пиит. Судьбы А.С. Пушкина и К.Н. Батюшкова», который стартует 17 апреля. К этому времени специалисты отреставрируют ценные портреты А.С. Пушкина и К.Н. Батюшкова.

На реставрацию в мастерскую темперной живописи из Пушкинского дома поступило четыре портрета. Три картины датируются 1750-80-ми годами, и на них изображены Константин Николаевич Батюшков, его отец и дед. Один холст датирован 1939 годом, на нем нарисован А. С. Пушкин. Портрет является копией с оригинала работы О. А. Кипренского, написанной П. Д. Кориным.

Наряду с портретами, в музей из Пушкинского дома поступила икона «Святые равноапостольные Константин и Елена», принадлежавшая Константину Николаевичу Батюшкову. Экспонат датируется 1788 годом. Эту икону Константину Николаевичу подарил его дед Лев Андреевич Батюшков в качестве благословления.