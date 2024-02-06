Череповецкие боксерши взяли два золота Межмуниципальных соревнований

[ Спорт ]

Череповецкие боксерши стали призерами Межмуниципальных соревнований по боксу среди девочек, девушек, юниорок, женщин, которые прошли в Санкт-Петербурге со 2 по 4 февраля.

Бойцы «Спортивной школы олимпийского резерва №3» завоевали 2 золотые и 1 серебряную медали. По итогам турнира Алеся Беляева и Арина Рюмина стали победительницами в своих весовых категориях. Алина Кустова заняла 2 место.

Турнир собрал 104 участницы с разных регионов России. В нем принимали участие боксерши из Череповца, Североморска, Смоленска, Москвы, Таганрога, республики Карелия и других городов.

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