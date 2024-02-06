В Харовске бабушка с 11-летней внучкой спаслись из пожара

[ Происшествия ]

Сообщение о возгорании поступило в пожарную службу 5 февраля в 11 часов вечера. Пожар произошел в частном доме на улице Седовцев в городе Харовске.

В доме находились 66-летняя собственница и ее 11-летняя внучка. Девочка заметила, что из помещения котельной идет дым, а потолок в районе дымовой трубы уже горит.

Женщина с внучкой сразу покинули помещение и сообщили о случившемся в пожарную службу.

Огнеборцам удалось потушить пожар на площади в 20 квадратных метров. Специалисты считают, что причиной возгорания могло стать нарушение правил технической эксплуатации отопительного котла.

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Фото: МЧС по Вологодской области
 

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