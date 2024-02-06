Вологжанка погибла в ДТП с тремя машинами в Ленинградской области

[ Происшествия ]

Смертельная авария с участием трех машин произошла 5 февраля в 17:30 в Бокситогорском районе Ленинградской области, сообщает Фонтанка.ру.

Три автомобиля столкнулись на 416-м километре трассы «Вологда – Новая Ладога». По предварительным данным, 35-летняя вологжанка, за рулем «Рено Логан», не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она сначала врезалась в автомобиль «ФАВ» под управлением 36-летнего вологжанина, принадлежащий транспортной компании, а затем – в грузовик «Луидор 3009», за рулем которого находился 47-летний житель Самарской области.

В результате аварии, водитель «Логана» скончалась на месте. Ее 35-летняя пассажирка была госпитализирована в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и раной волосистой части головы.

На данный момент по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
 

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