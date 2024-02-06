Пропавший ворон популярного актера обнаружился в Грязовце

[ Общество ]

Ворон Добрыня популярного актера Романа Курцына из Ярославля нашелся в Грязовце. Как сообщают ярославские СМИ, любимый ворон актера пропал еще 31 января во время снегопада.

«31 января во время снегопада улетел и не вернулся домой черный ручной ворон по имени Добрыня. Птица скорее всего прилетит к людям и будет просить или воровать еду, — рассказал порталу 76.ru тесть Романа Курцына Сергей.

У ворона были особые приметы - на лапках чёрные манжеты с ремешками.

Несколько дней неравнодушные ярославцы под постом о пропаже ворона писали, что внимательно смотрят по сторонам в надежде увидеть птицу. Как накануне сообщил портал ЯрНьюс, пропавший ворон нашелся в Грязовце.

«Думали, сомневались – наш ли. Все-таки 200 километров. Он прилетел к людям, его там приютили, накормили. Информационная волна пошла мощная, те, кто его нашли, прочитали про нашего Добрыню, позвонили нам, съезди и забрали. Вот, наш, сидит, по-собачьи лает», – рассказали хозяева ворона.

Сообщается, что Добрыня улетает уже не в первый раз, но так далеко никогда не забирался.

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