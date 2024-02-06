В Вологде пройдет выставка натюрмортов из мусора

6 февраля в Галерее современного искусства «Красный мост» стартует выставка «Гранж Оммаж». В экспозиции будут представлены произведения из мусора, созданные художниками Денисом Трусевичем и Андреем Репревым.

Натюрморты проекта «Гранж Оммаж» стали попыткой осмыслить пластический язык «высокого» искусства в «низком» материале - хламе и мусоре. В них сознательно снимается конфликт подражания через эстетику деликатной игры в узнавание и выстраивание неожиданных ассоциаций с «оригиналом».

В 2020 году проект «Гранж Оммаж» стал лауреатом программы «Фабричные мастерские» Центра Творческих Индустрий «Фабрика» в Москве.

Выставка в «Красном мосту» будет дополнена индивидуальными проектами Дениса Трусевича: «Гранж Оммаж. Скульптура из картофеля и льда», как продолжение темы признательности известным художникам, и «Световой коллекцией», которая отдает дань моде, произведениям живописи и графики, раскрывающими творчество автора с новой стороны.

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