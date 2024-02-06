Георгий Филимонов решил возродить школьные музыкальные ансамбли

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов решил поддержать школьные любительские музыкальные ансамбли. Как заявил Филимонов накануне во время оперативного совещания в правительстве области, музыкальным коллективам будут выделяться субсидии на приобретение инструментов.

«Мной принято решение о выделении субсидий школьным любительским музыкальным коллективам любых стилей на приобретение инструментов. Нам крайне важно, чтобы молодые люди творчески развивались, чтобы Вологодчина стала центром новых тенденций в современной музыке», - заявил врио губернатора.

Георгий Филимонов также поручил главам муниципальных образований решить вопрос с помещениями для репетиций.