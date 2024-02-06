Начальника отдела снабжения одного из молокозаводов Вологды подозревают в получении взятки

[ Происшествия ]

В Вологде возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела снабжения одного из предприятий по производству молочной продукции. Как уточнили Вести35, речь идет об Учебно-опытном молочном заводе. В региональном управлении Следственного комитета рассказали, что на протяжении почти четырех лет он получал взятки от представителей иногородних коммерческих предприятий за «обеспечение в будущем заключения ряда соглашений на поставку упаковки, необходимой для нужд предприятия».

Общая сумма полученной взятки превышает 950 тысяч рублей.

«Территориальным следственным отделом по данным фактам возбуждены уголовные дела, соединенные в одно производство. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Вологде. В настоящее время продолжается сбор доказательной базы, принимаются меры, направленные на арест имущества злоумышленника», - рассказали в управлении регионального следкома. 

Ранее в отношении этого же фигуранта уже было возбуждено уголовное дело по аналогичной статье. Мужчина подозревается в том, что брал взятки за заключение соглашений на поставку спецодежды и обуви. Это уголовное дело в настоящее время передано в суд.

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