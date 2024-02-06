ГИБДД Череповца ищет «призрачного гонщика»

[ Происшествия ]

Мэр Череповца Вадим Германов опубликовал видео с нарушениями правил дорожного движения, которые были зафиксированы городским центром дорожного движения  

«Пока мы все спим, на Архангельском мосту в Череповце снимают кино. Ждем премьеру блокбастера», - написал Германов на своей странице в соцсетях.

В частности, многие жители города замечали на городских улицах велосипедиста, которые ездит в левой полосе, не обращая внимания на знаки и сигналы светофора.

«Надеемся, что сотрудники ГИБДД найдут этого «призрачного гонщика» до того, как с ним случится беда. Подобное поведение велосипедиста в полностью черной одежде, зимой, в темноте невозможно логически объяснить», - рассказал Вадим Германов.

Также камеры фиксировали многочисленные нарушения ПДД пешеходами. В частности, внимание сотрудников центра дорожного движения привлекла погоня в 6 часов утра на проспекте Победы. Как написал мэр города, бег в темноте по магистральной улице – не лучшая идея.
 

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