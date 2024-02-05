Вологжанка подожгла квартиру возлюбленного за кражу банковской карты

[ Происшествия ]

В мае 2022 года 62-летняя вологжанка поссорилась со своим 46-летним возлюбленным, сообщает пресс-служба судов Вологодской области. Она обвинила мужчину в краже банковской карты и пригрозила тем, что сожжет его квартиру, если карта не найдется.

Карта так и не была обнаружена, а ночью 8 июня того же года вологжанка пришла в квартиру своего знакомого. В ходе очередной ссоры, она подожгла горючие материалы рядом с диваном на кухне. Женщина предупредила друга о пожаре, но он не смог отреагировать, так как был очень пьян. Женщина покинула квартиру, а потерпевший скончался на месте.

Вологжанку обвинили в умышленном повреждении и уничтожении чужого имущества, совершенном путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба и по неосторожности смерть человека.

На суде злоумышленница не признала вину и пояснила, что мужчина курил, поэтому пожар мог произойти от зажженной спички или сигареты.

Вологжанка признали виновной и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с отбыванием в колонии-поселении. Также с вологжанки взыскали почти 3 миллиона рублей в счет возмещения материального ущерба и морального вреда.

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поджог кража смерть по неосторожности
 

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