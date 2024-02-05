В Вологде появится новая станция скорой помощи

В Вологде появится дополнительная станция скорой медицинской помощи. Она будет находиться в комплексе Вологодской областной больницы на Пошехонском шоссе. Об этом сегодня рассказал врио губернатора Георгий Филимонов во время оперативного совещания в правительстве.

«Для более оперативного реагирования мы создаем в Вологде дополнительную подстанцию скорой помощи. Она будет расположена в районе «больничного городка». Это позволит бригадам быстрее попадать в близлежащие микрорайоны для оказания медицинской помощи», - пояснил врио губернатора.

По его словам, размещение новой станции скорой помощи рядом с ключевыми объектами здравоохранения – региональным сосудистым центром, травмоцентром, а также отделениями Вологодской областной клинической больницы позволит оперативней пополнять запасы медикаментов и перевязочных материалов.