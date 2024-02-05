Вологжан приглашают на обсуждение проекта бульвара на проспекте Победы

Лаборатория развития городской среды приглашает вологжан на презентацию и обсуждение проекта благоустройства бульвара на проспекте Победы. Мероприятие состоится в среду, 7 февраля, в 18:00 на втором этаже ресторана Centre по адресу: проспект Победы, д. 25.

В 2021 году специалисты Лаборатории уже разработали новый подход к озеленению клумб бульвара: сад из многолетних растений. Теперь архитекторы представят идеи обновления всего бульвара.

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке: https://vk.cc/cuj7ty.

16+