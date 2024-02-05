В Вологде объявили конкурс на проектирование стелы «Города трудовой доблести»

[ Общество ]

7 февраля стартует открытый конкурс на разработку архитектурно-художественного образа стелы «Город трудовой доблести». Новый памятник поставят на площади Бабушкина, которую в этом году благоустроят.  

«Звание было присвоено Вологде в 2022 году Указом Президента РФ за массовый трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны. Администрация города Вологды планирует провести. К участию в конкурсе приглашаются представители профессионального сообщества. Конкурс стартует в среду, 7 февраля и продлится до конца марта. Победитель будет определяться специальным конкурсным жюри», - прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Ранее уже представили макет стелы, однако уже на первом общественном обсуждении вологжане его не одобрили, поэтому было принято решение провести отдельный конкурс.

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