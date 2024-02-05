В череповецких вейп-шопах торгуют контрафактной продукцией

Участники проекта «Общественный контроль – молодежь» провели контрольную закупку в одном из магазинов электронных сигарет в Череповце, сообщает cherinfo. Проверка была организована в магазине на Шекснинском, 30 из-за жалоб в соцсетях. И не зря: продавец попытался продать жидкость для вейпа без специальной маркировки.

«С 1 декабря прошлого года в России запрещена продажа никотиносодержащей продукции без специальной маркировки. Некоторые продавцы игнорируют требования закона и продают товар из-под прилавка. По факту составим обращение, передадим материалы, фото и чек в Роспотребнадзор и прокуратуру», — сообщил руководитель проекта «Общественный контроль — молодежь» Кирилл Орлов.

Для начала предпринимателю выдадут предостережение. После двух подобных обращений Роспотребнадзор может внести торговую точку в список предприятий для выездных проверок.