В череповецких вейп-шопах торгуют контрафактной продукцией

Участники проекта «Общественный контроль – молодежь» провели контрольную закупку в одном из магазинов электронных сигарет в Череповце, сообщает cherinfo. Проверка была организована в магазине на Шекснинском, 30 из-за жалоб в соцсетях. И не зря: продавец попытался продать жидкость для вейпа без специальной маркировки.
«С 1 декабря прошлого года в России запрещена продажа никотиносодержащей продукции без специальной маркировки. Некоторые продавцы игнорируют требования закона и продают товар из-под прилавка. По факту составим обращение, передадим материалы, фото и чек в Роспотребнадзор и прокуратуру», — сообщил руководитель проекта «Общественный контроль — молодежь» Кирилл Орлов.
Для начала предпринимателю выдадут предостережение. После двух подобных обращений Роспотребнадзор может внести торговую точку в список предприятий для выездных проверок.
«Если предприниматель не снимет продукцию без маркировки с продажи или не промаркирует ее добровольно, мы сможем провести контрольную закупку и арестовать товар. Затем выдадим предписание и будем проверять предпринимателя. Последняя мера — привлечение к административной ответственности», — отметил главный специалист-эксперт череповецкого территориального отдела Роспотребнадзора Павел Климшин.