В череповецких вейп-шопах торгуют контрафактной продукцией

[ Общество ]

Участники проекта «Общественный контроль – молодежь» провели контрольную закупку в одном из магазинов электронных сигарет в Череповце, сообщает cherinfo. Проверка была организована в магазине на Шекснинском, 30 из-за жалоб в соцсетях. И не зря: продавец попытался продать жидкость для вейпа без специальной маркировки.

«С 1 декабря прошлого года в России запрещена продажа никотиносодержащей продукции без специальной маркировки. Некоторые продавцы игнорируют требования закона и продают товар из-под прилавка. По факту составим обращение, передадим материалы, фото и чек в Роспотребнадзор и прокуратуру», — сообщил руководитель проекта «Общественный контроль — молодежь» Кирилл Орлов.

Для начала предпринимателю выдадут предостережение. После двух подобных обращений Роспотребнадзор может внести торговую точку в список предприятий для выездных проверок.

«Если предприниматель не снимет продукцию без маркировки с продажи или не промаркирует ее добровольно, мы сможем провести контрольную закупку и арестовать товар. Затем выдадим предписание и будем проверять предпринимателя. Последняя мера — привлечение к административной ответственности», — отметил главный специалист-эксперт череповецкого территориального отдела Роспотребнадзора Павел Климшин.

Теги:
вейпы контрафакт роспотребнадзор
Фото: cherinfo
 

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