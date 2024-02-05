Георгий Филимонов представил начальника нового департамента в правительстве

[ Общество ]

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов представил начальника нового департамента, который объединит бывшие департаменты лесного комплекса, природных ресурсов и охотхозяйства.

Руководить объединенным департаментом будет Владислав Ефанов, который ранее руководил аппаратом заместителя председателя правительства Московской области.

«Мы объединили департаменты в одну структуру, чтобы повысить качество, оперативность и управляемость, и чтобы дистанцироваться от сложившихся десятилетиями принципов работы в этих отраслях. Решение было абсолютно зрячее. Оно требуется и по итогам надеюсь, что интеллектуальный подход к управлению алгоритмами приведет к реализации поставленных задач», - заявил во время оперативного совещания в правительстве региона Георгий Филимонов.

По словам Владислава Ефанова, первое, что нужно будет сделать в новом департаменте – создать коллегиальный орган, который будет рассматривать распределение лесных участков, а также участков по добыче нерудных ископаемых.

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