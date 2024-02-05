Вологжан обучили навыкам оказания первой помощи в полевых условиях

Первое занятие по курсу тактической медицины прошло в штабе общественной поддержки Вологодской области. Инструктором выступил руководитель вологодского филиала «Технологии выживания – Тактическая медицина» Павел Дудников.

На первое занятие в ШОП пришли около 15 человек: женщины и мужчины разных возрастов.

«Первое занятие прошло по плану – мы на практике отработали навыки взаимопомощи и остановку кровотечений с помощью жгута и турникета. Эти умения могут пригодиться в жизни. Чрезвычайная ситуация может возникнуть где угодно, не всегда медики могут прибыть вовремя, поэтому тут многое зависит от собственных возможностей. Необходимо стабилизировать все свои силы, чтобы помочь либо себе, либо другому человеку. Навыки, которым мы здесь обучаем, могут увеличить шансы на жизнь», - рассказал Павел Дудников.

Инструктор показал участникам курса, как нужно быстро ориентироваться и действовать при ранениях, когда счет жизни идет на минуты. Рассказал о видах кровоостанавливающих жгутов и как их накладывать на участки тела. Участники отработали на практике разные смоделированные ситуации – помощь себе в одиночку, а также помощь товарищу.

На следующих занятиях инструкторы обучат участников видам перевязок, остановке крови с помощью тампонады (введение в рану ватных тампонов), наложению шин при переломах, внутривенному введению лекарств. Часть занятий проведут на улице, где пройдет отработка постановочных ситуаций в группе и поодиночке.