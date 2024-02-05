Вологодская спортсменка завоевала три медали на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму

[ Спорт ]

Екатерина Лапушкова завоевала три медали на Всероссийских соревнований по спортивному туризму, которые прошли в Волгоградской области со 2 по 4 февраля.

Вологжанка стала лучшей на пешеходных дистанциях среди девушек и женщин, а также завоевала бронзовую медаль на дисциплине «пешеходная связка» со своей сестрой Анастасией.

Екатерина Зуева заняла второе место на личной дистанции 3 класса среди девушек. Вологжанке до победы не хватило долей секунд.
Всего сборную Вологодской области представляли 9 спортсменов из Вологды, Вытегры и Белозерска.

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