Вологодская спортсменка завоевала три медали на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму

Екатерина Лапушкова завоевала три медали на Всероссийских соревнований по спортивному туризму, которые прошли в Волгоградской области со 2 по 4 февраля.

Вологжанка стала лучшей на пешеходных дистанциях среди девушек и женщин, а также завоевала бронзовую медаль на дисциплине «пешеходная связка» со своей сестрой Анастасией.

Екатерина Зуева заняла второе место на личной дистанции 3 класса среди девушек. Вологжанке до победы не хватило долей секунд.

Всего сборную Вологодской области представляли 9 спортсменов из Вологды, Вытегры и Белозерска.