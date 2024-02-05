В Вологде завершено расследование дела по взрыву на складе теплосетей

Региональное управление СК завершило расследование уголовного дела по взрыву на складе теплосетей на улице Можайского в Вологде. В результате ЧП, которое произошло год назад, погиб 46-летний слесарь МУП «Вологдагортеплосеть».

Как ранее сообщалось, 6 февраля произошел взрыв хранившихся на складе аккумуляторов накопителей. Само здание получило значительные повреждения. Спасатели несколько часов искали 46-летнего слесаря предприятия. В результате его тело было обнаружено под завалами.

В региональном следкоме рассказали, что главным фигурантом по делу проходит мастер предприятия, который дал указание произвести работы своим подчиненным на складе реагентов, не имея разработанного плана и проекта.

«В результате произведенной разгерметизации резервуара, ранее используемого для хранения серной кислоты, произошло высвобождение газов, находившихся под высоким давлением, разрушение здания и смертельное травмирование 46-летнего слесаря», - рассказали в следкоме.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по статье за нарушение правил безопасности при ведении работ, завершено и передано в суд.