Морозы в Вологодской области будут усиливаться

Вологодские синоптики заявили об усилении морозов в регионе. Начиная со вторника, 6 февраля, с севера на территорию области зайдет гребень антициклона. Прояснения будут способствовать понижению температуры.

Уже в ночь на среду минимальные температуры опустятся до -28 градусов. Дневные температуры составят от -14 до -19 градусов. Среднесуточная температура впервые с начала месяца будет ниже нормы на 7-14 градусов.