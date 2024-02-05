Морозы в Вологодской области будут усиливаться

[ Общество ]

Вологодские синоптики заявили об усилении морозов в регионе. Начиная со вторника, 6 февраля, с севера на территорию области зайдет гребень антициклона. Прояснения будут способствовать понижению температуры.

Уже в ночь на среду минимальные температуры опустятся до -28 градусов. Дневные температуры составят от -14 до -19 градусов. Среднесуточная температура впервые с начала месяца будет ниже нормы на 7-14 градусов.  

«В пятницу из-за увеличения облачности станет немного теплее, однако значительного потепления пока не прогнозируется. Температурный фон в выходные будет пониженным, в регион продолжат поступать холодные воздушные массы с севера», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

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