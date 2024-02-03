Эксперты остались недовольны ремонтом музея «Вологодская ссылка»

Комитет по охране объектов культурного наследия Вологодской области остался недоволен ремонтом дома, где жил в ссылке вождь народов.

В конце прошлого года комитет провел обследование объекта культурного наследия «Дом, в котором жил, отбывая в 1911-1912 г.г. ссылку, Сталин Иосиф Виссарионович».

Как сообщает Провинция.ру, в результате проверки был выявлен ряд нарушений и вынесено предостережение БУК «Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник», в состав которого входит музей «Вологодская ссылка».

В 2020 году комитет уже проводил проверку, в ходе которой было обнаружено, что музей находится в плачевном состоянии. После этого руководство организации провело ремонт.

Однако после повторного визита недочеты также не были полностью исправлены. Из четырех крылец были отремонтированы только три, хотя последнее и вовсе разваливается.

В тексте предостережения сказано:

«Одно крыльцо находится в недопустимом состоянии, наблюдаются просадки и уклон, гниль древесины. Факт проведенных работ зафиксирован фотографиями».

Также выяснилось, что разрешение на ремонт комитетом по охране объектов культурного наследия не выдавалось, научно-проектная документация не согласовывалась.