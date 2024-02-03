Полиция проводит проверку по факту избиения школьницы в Белозерске

Полиция Вологодской области начала проверку по факту избиения 13-летней школьницы в Белозерске. Сам инцидент произошел 24 января, при этом школьники снимали избиение на видео и позже выложили в соцсети.

Судя по видео, трое сверстниц под одобрительные возгласы остальных участников конфликта напали на девочку и начали ее бить.

Потерпевшая попыталась убежать от обидчиц, но ее догнали и продолжили наносить удары. Одна из нападавших ударила девочку ногой по лицу. Весь процесс избиения комментируется отборными матами.

«В настоящее время сотрудники полиции установили всех участников инцидента. Проведение проверочных мероприятий продолжается. Несовершеннолетние участницы конфликта, согласно действующему законодательству, в силу их возраста не подлежат привлечению к ответственности за совершение противоправного деяния. Все фигуранты происшествия поставлены на профилактический учет. С ними проведена разъяснительная работа, а к их законным представителям будут применены меры административного воздействия», - рассказали в региональном УМВД.

Начальник УМВД Павел Серов взял расследование дела на личный контроль.