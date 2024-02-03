«Северсталь» вырвала победу у минского «Динамо»

[ Спорт ]

Череповчане накануне принимали минское «Динамо». Дважды уступая по ходу встречи 0:1 и 1:2, «сталевары» смогли сравнять счет в концовке второго периода. Кирилл Пилипенко забросил 29-ю шайбу в сезоне.

В третьем периоде Никита Седов броском в дальний нижний угол вывел «Северсталь» вперед. Через восемь минут броском в касание с передачи Кирилла Пилипенко Данил Аймурзин установил окончательный счёт 4:2.

«Очень важный матч. Важная победа в спортивном и психологическом плане. Дали небольшую фору в начале. Хорошо ребята провели второй и третий период – хорошее движение, забили хорошие голы, проявили характер», - сказал после матча главный тренер череповчан Андрей Козырев.

«Северсталь» набрала 65 очков и теперь точно не опустится ниже восьмого места на Западе, гарантируя себе выход в плей-офф КХЛ и весной поборется за Кубок Гагарина. Следующий матч «сталевары» проведут 4 февраля в Нижнем Новгороде против «Торпедо».

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хоккей «Северсталь»
 

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