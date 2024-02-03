В Вологде открыли мемориальную доску погибшему в СВО Андрею Голубеву

В вологодской школе №30 открыли мемориальную доску в память о погибшем в СВО Андрее Голубеве. Именно в 30-й школе учился будущий командир разведроты.

«Андрей Голубев сам пришел в военкомат на следующий день после объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Символично, что мемориальную доску мы открываем на фасаде школы, которую он окончил», - сказал на церемонии открытия мемориала мэр Вологды Сергей Воропанов.

Школьные учителя вспоминают Андрея Голубева как жизнерадостного ученика, активного и добродушного парня. Он участвовал в жизни школы, играл в КВН, был лидером класса.

С 2001 по 2006 годы Андрей учился на юридическом факультете ВИПЭ ФСИН России. Будучи курсантом, Андрей стал Мастером спорта РФ по легкой атлетике, был рекордсменом Вологды и Вологодской области в беге на 100 метров и эстафетном беге 4х100 метров. После окончания вуза был принят на службу в спецназ УФСБ по Вологодской области.

В зоне СВО Андрей Голубев командовал разведротой под названием «Насон», лично проводил отбор кандидатов для службы в ней. В ночь с 27 на 28 января 2023 года капитан Голубев со своими разведчиками выехал на бронетехнике на передовую для выставления разведпостов. Под утро на одной из точек вологжане попали под артиллерийский огонь. Вместе с Андреем погибли пятеро вологжан-разведчиков.

Указом Президента России за мужество и отвагу капитан Андрей Голубев посмертно награжден орденом Мужества.