В Вологодской области объявлены номинанты на соискание театральных премий

[ Культура ]

В Вологодской области объявлены номинанты на соискание актерских премий имени Марины Щуко, Алексея Семёнова и Анания Бадаева. 

Конкурс проводится по нескольким номинациям: лучшие женская и мужская роли, роли в кукольном спектакле, роли второго плана и эпизодические роли.

В этом году в профессиональном конкурсе участвуют три театра – Вологодский драмтеатр, ТЮЗ и театр кукол «Теремок». 

Как сообщает портал «Культура Вологодской области», номинантов выдвигают театры, а победителей в каждой из номинаций будет определять жюри. 

Премия имени Марины Щуко за главную женскую роль:
- Екатерина Петрова (Драмтеатр). Роль Наили в спектакле «Дуры мы, дуры».
- Анастасия Латкина (Театр юного зрителя). Роль Татьяны в спектакле «ОнегиN».

Премия имени Алексея Семёнова за главную мужскую роль:
- Иван Бобровников (Драмтеатр). Роль Петра Гринёва в спектакле «Капитанская дочка».
- Василий Лимонов (Театр юного зрителя). Роль Онегина в спектакле «ОнегиN».

Премия имени Марины Щуко/Алексея Семёнова за эпизодическую роль:
- Наталья Ситникова (Драмтеатр). Роль Галины Борисовны в спектакле «Весы».
- Алла Петрик (Театр юного зрителя). Роль Учительницы в спектакле «ОнегиN».

Премия имени Алексея Семёнова за мужскую роль второго плана:
- Александр Андреев (Драмтеатр). Роль Швабрина в спектакле «Капитанская дочка».
- Денис Долбышев (Театр юного зрителя). Роль Шер Хана в спектакле «Маугли».

Премия имени Марины Щуко за женскую роль второго плана:
- Лариса Григорова (Драмтеатр). Роль Медсестры в спектакле «Весы».
- Алена Данченко (Театр юного зрителя). Роль Табаки в спектакле «Маугли».

Премия имени Анания Бадаева «Роль в кукольном спектакле»:
- Михаил Родин (Театр кукол «Теремок»). Роль Марка в спектакле «Удачи, Марк!».
- Дарина Осетрова (Театр кукол «Теремок»). Роль Дины в спектакле «Удачи, Марк!».

Итоги конкурса будут подведены 27 марта на мероприятии «Весь мир – театр!», посвященном Международному дню театра. Также запланировано зрительское онлайн-голосование за любимого актера и голосование за «Любимца публики» среди зрителей мероприятия.

Теги:
театральная премия конкурсы
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