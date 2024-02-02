В Вологодской области объявлены номинанты на соискание театральных премий

В Вологодской области объявлены номинанты на соискание актерских премий имени Марины Щуко, Алексея Семёнова и Анания Бадаева.

Конкурс проводится по нескольким номинациям: лучшие женская и мужская роли, роли в кукольном спектакле, роли второго плана и эпизодические роли.

В этом году в профессиональном конкурсе участвуют три театра – Вологодский драмтеатр, ТЮЗ и театр кукол «Теремок».

Как сообщает портал «Культура Вологодской области», номинантов выдвигают театры, а победителей в каждой из номинаций будет определять жюри.

Премия имени Марины Щуко за главную женскую роль:

- Екатерина Петрова (Драмтеатр). Роль Наили в спектакле «Дуры мы, дуры».

- Анастасия Латкина (Театр юного зрителя). Роль Татьяны в спектакле «ОнегиN».

Премия имени Алексея Семёнова за главную мужскую роль:

- Иван Бобровников (Драмтеатр). Роль Петра Гринёва в спектакле «Капитанская дочка».

- Василий Лимонов (Театр юного зрителя). Роль Онегина в спектакле «ОнегиN».

Премия имени Марины Щуко/Алексея Семёнова за эпизодическую роль:

- Наталья Ситникова (Драмтеатр). Роль Галины Борисовны в спектакле «Весы».

- Алла Петрик (Театр юного зрителя). Роль Учительницы в спектакле «ОнегиN».

Премия имени Алексея Семёнова за мужскую роль второго плана:

- Александр Андреев (Драмтеатр). Роль Швабрина в спектакле «Капитанская дочка».

- Денис Долбышев (Театр юного зрителя). Роль Шер Хана в спектакле «Маугли».

Премия имени Марины Щуко за женскую роль второго плана:

- Лариса Григорова (Драмтеатр). Роль Медсестры в спектакле «Весы».

- Алена Данченко (Театр юного зрителя). Роль Табаки в спектакле «Маугли».

Премия имени Анания Бадаева «Роль в кукольном спектакле»:

- Михаил Родин (Театр кукол «Теремок»). Роль Марка в спектакле «Удачи, Марк!».

- Дарина Осетрова (Театр кукол «Теремок»). Роль Дины в спектакле «Удачи, Марк!».

Итоги конкурса будут подведены 27 марта на мероприятии «Весь мир – театр!», посвященном Международному дню театра. Также запланировано зрительское онлайн-голосование за любимого актера и голосование за «Любимца публики» среди зрителей мероприятия.