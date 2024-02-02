Избирательная комиссия обещает подарки молодым вологжанам, впервые проголосовавшим на выборах

[ Общество ]

Избирательная комиссия Вологодской области заявила, что молодые вологжане, впервые проголосовавшие на выборах, получат в подарок портативные колонки для смартфона. Подарки получат вологжане в возрасте о 18 до 23 лет, которые проголосуют на выборах президента РФ, которые пройдут 15-17 марта.

«Первое участие в выборах президента России бывает только раз в жизни. Мы хотим, чтобы этот момент наши молодые вологжане запомнили надолго. Еще мы хотим символически подчеркнуть, что голос молодежи должен быть услышан. Чтобы этот голос был громче – мы дарим им колонки для смартфонов», - рассказал председатель избирательной комиссии Вологодской области Денис Зайцев.

При этом подарки получат даже те, кто будет голосовать дистанционно. Они смогут забрать памятный сувенир в территориальной избирательной комиссии по месту своей постоянной прописки в течение месяца, начиная с 25 марта. Для получения подарка необходимо будет предъявить паспорт. Те, кто придут голосовать на избирательные участки, получат подарок на месте.

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