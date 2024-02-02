Музыкальный сериал о влюбленных начали снимать в Вологде

В Вологде начались съемки многосерийного фильма, жанр которого его создатели определяют как музыкальная драмеди. Рабочее название фильма – «Катюша».

Режиссером ленты является Александр Карпиловский (на фото), который снимался в картинах «Граница. Таежный роман», «Участок», «Гибель империи», «Ликвидация», «Частное пионерское», «Кухня», «Время первых» и других. В качестве режиссера снимал «Елки 1914», «Елки-3» и «Елки новые».

«Отношения главных героев отличаются от обычных. У них разные характеры и жизненный опыт: Лёха – простой парень, выросший на улицах, а Катя – дочь состоятельного предпринимателя, воспитанная в Лондоне. Они встретились в провинциальном городе и решили пожениться в тот же день. Молодой семье предстоит спастись от преследований местного криминального авторитета и выдержать тяготы военной жизни. Отношения Лёхи и Кати напоминают борьбу, но в конце концов они найдут взаимопонимание», - описывает краткий сюжет картины портал «Культура Вологодской области».

Съемки фильма проходят в музее «Семенково», в ночлежном доме на Набережной VI-й Армии, в аэропорту, а также на улицах Вологды.