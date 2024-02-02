Слесарь АО «Вологдагортеплосеть» погиб при взрыве емкости с серной кислотой

[ Общество ]

Бывший мастер АО «Вологдагортеплосеть» обвиняется в гибели слесаря этого же предприятия. Как пояснили в вологодской транспортной прокуратуре, мастер обвиняется в нарушении правил безопасности при вскрытии резервуара с серной кислотой. Происшествие случилось в феврале прошлого года.

«Находясь на складе реагентов ОАО «РЖД», нарушил правила безопасности при выполнении работ по вскрытию резервуара для хранения серной кислоты. В результате произошел взрыв, погиб слесарь теплоснабжающей организации и полностью разрушилось здание склада», - рассказали в транспортной прокуратуре.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и прокуратура утвердила по делу обвинительное заключение. В ближайшее время обвиняемый окажется на скамье подсудимых.

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