Слесарь АО «Вологдагортеплосеть» погиб при взрыве емкости с серной кислотой

Бывший мастер АО «Вологдагортеплосеть» обвиняется в гибели слесаря этого же предприятия. Как пояснили в вологодской транспортной прокуратуре, мастер обвиняется в нарушении правил безопасности при вскрытии резервуара с серной кислотой. Происшествие случилось в феврале прошлого года.

«Находясь на складе реагентов ОАО «РЖД», нарушил правила безопасности при выполнении работ по вскрытию резервуара для хранения серной кислоты. В результате произошел взрыв, погиб слесарь теплоснабжающей организации и полностью разрушилось здание склада», - рассказали в транспортной прокуратуре.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и прокуратура утвердила по делу обвинительное заключение. В ближайшее время обвиняемый окажется на скамье подсудимых.