В Вологодскую область вернется зима

[ Общество ]

После сравнительно теплой недели температура воздуха в Вологодской области начнет постепенно понижаться.

Уже в ночь на субботу температура воздуха составит от -3 до -8 градусов, а при прояснении до -13 градусов. Вечером при прохождении атмосферного фронта не исключена слабая метель.

Облачная погода сохранится и в воскресенье, при этом основные осадки сместятся в восточные районы.

Примерно такая же погода будет в понедельник, но уже во вторник облачный вихрь уйдет из Вологодской области и при прояснениях температура воздуха ночью опустится до -17 градусов.

«Атлантические циклоны в начале следующей недели продолжат смещаться через территорию Европейской территории России, однако их траектории будут проходить южнее, чем на предыдущей неделе, и как следствие, на территорию Вологодской области начнут поступать более холодные воздушные массы, температурный фон вернется в рамки климата», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

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