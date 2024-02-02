В Вологодскую область вернется зима

После сравнительно теплой недели температура воздуха в Вологодской области начнет постепенно понижаться.

Уже в ночь на субботу температура воздуха составит от -3 до -8 градусов, а при прояснении до -13 градусов. Вечером при прохождении атмосферного фронта не исключена слабая метель.

Облачная погода сохранится и в воскресенье, при этом основные осадки сместятся в восточные районы.

Примерно такая же погода будет в понедельник, но уже во вторник облачный вихрь уйдет из Вологодской области и при прояснениях температура воздуха ночью опустится до -17 градусов.