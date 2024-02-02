На лыжную гонку «Лыжня России» в Вологде зарегистрировались более 400 человек

Массовая лыжная гонка «Лыжня России 2024» пройдет в Вологде 10 февраля на стадионе «Локомотив». Заявку на участие можно подать до 8 февраля на портале Госуслуг. Также регистрация будет открыта и в день соревнований с 8:30 до 11:30 на площадке гонки.

«В этом году у вологжан есть возможность подать заявление для участия в «Лыжне России» дистанционно. В личном кабинете также можно отследить ход рассмотрения заявки. Квота для онлайн-записи для Вологды составляет 750 человек. На данный момент зарегистрировались более 400 вологжан. В рамках «Лыжни России» предусмотрены две дистанции: 5 километров и специальный забег на 2024 метра. В гонке могут принять участие как взрослые, так и дети», - рассказал начальник управления физической культуры и спорта администрации Вологды Дмитрий Жиобакас.

Также в рамках «Лыжни России» пройдет эстафета Спартакиады трудовых коллективов сезона 2024.

Вологжане, показавшие лучшие результаты на своих дистанциях, будут отмечены призами и наградами.

В прошлом году участниками «Лыжни России» стали более 2000 вологжан.