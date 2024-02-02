Молодежка «Алмаза» разгромила «СКА-Юниор» из Красногорска

[ Спорт ]

Молодежка череповецкого «Алмаза» на выезде разгромила «СКА-Юниор» из Красногорска в матче Молодёжной хоккейной лиги.
Команды обменялись заброшенными шайбами в середине первого периода. Никита Авраменко открыл счёт с передачи своего брата Никиты. Хозяева отыгрались спустя 30 секунд.

Счёт 1:1 держался до третьего периода, когда череповчане 5 раз поразили ворота юных армейцев. Дублем отметился Максим Авраменко. Итог встречи 6:2 в пользу «Алмаза».

«Хороший матч, против нас играла хорошая, быстрая команда. Сегодня создавали много голевых моментов, но только в 3 периоде смогли повести в счёте и укрепить преимущество», - сказал главный герой матча нападающий «Алмаза» Максим Авраменко, у которого в этом матче три очка по системе гол+пас (2+1).

Череповчане набирают 62 очка и делят 4-5 место с МХК «Спартак». Следующий матч «Алмаз» проведёт также на выезде 3 февраля против столичного МХК «Динамо».

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«Алмаз» хоккей
 

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