В Вологде лор-отделение областной больницы переехало по новому адресу

[ Общество ]

В Вологде лор-отделение областной клинической больницы будет принимать пациентов по новому адресу. После капитального ремонта оно будет располагаться на Пошехонском шоссе, 23. Ранее специалисты принимали на улице Лечебной, 17.

«Ремонт проведен на средства областного бюджета. Общая стоимость работ составила более 72 миллионов рублей», - уточнил врио губернатора области Георгий Филимонов.

В обновленном лор-отделении заменены инженерные сети и системы медицинского газоснабжения, пожарная сигнализация, оповещение и вызовы палатной сигнализации.

Также оборудованы современные процедурные и перевязочные кабинеты, санузлы и душевые для персонала и пациентов. Во время ремонта учитывались потребности людей с ограниченными возможностями здоровья.

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Вологодская областная больница капитальный ремонт
 

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