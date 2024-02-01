В Вологде планируют создать квартал меценатов

В Вологде могут появиться музей истории меценатства, а также квартал меценатов. Такие перспективы обсуждались накануне на встрече Клуба деловых людей и представителей городского проектного центра.

Один из самых известных вологодских меценатов – Христофор Леденцов, которому в Вологде установлен памятник, создан фонд его имени, а также учреждена стипендия.

«Когда мы начали рассуждать, о том, что Леденцов сделал для города и страны, то выяснили, что в Вологде было немало таких благотворителей, которые вкладывали свои душу и силу в развитие территории. Появилась идея создать музей истории вологодского меценатства. Такой есть в Москве, мы хотим сделать свой, наше наследие в этом направлении достаточно богато», - рассказала директор городского проектного центра Елена Земчихина.

Муниципальный проект планируется создать на базе выставочного комплекса «Вологда на рубеже XIX–XX вв.» в Доме купца Самарина. В нем будут представлены материалы о самых известных вологодских меценатах. На данный момент собирается информация о 15 таких исторических личностях.

Квартал, где расположен дом купца и мецената Самарина, по планам участников проекта ждут изменения. Речь идет об участке улиц Козленская - Предтеченская - Советский проспект - улица Пушкинская. Тут могут появится арт-пространства, мастерские, небольшие кафе. Планируется, что место привлечет жителей и туристов спектаклями и проведением встреч, - сообщает пресс-служба городской администрации.