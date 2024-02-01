Руководитель облоходепартамента ушел в отставку

[ Общество ]

Глава облохотдепартамента Олег Кислицын сегодня в этой должности работает последний день. Об этом сам начальник департамента рассказал в соцсетях.

«Сегодня я последний рабочий день руковожу облохотдепартаментом. Всё в нашей жизни меняется, время не стоит на месте. Вот и в моей трудовой деятельности предстоят изменения», - сообщается на странице департамента в соцсетях.

По словам Кислицына, который работал в этой должности с 2016 года, за время его службы была выстроена прозрачная и понятная система распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов, разработана и утверждена схема охотугодий области, которая позволяет охотникам обладать точными данными о границах охотхозяйств. Также был проведен комплекс мероприятий по недопущению распространению болезней животных, опасных для человека, а популяция самых особо ценных видов диких животных увеличилась.

«Благодарю своих коллег за совместную работу, охотников за вовлеченность в нашу сферу. Пора двигаться дальше!», - написал Кислицын.

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